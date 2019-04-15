CHP, Maltepe kararına itiraz etti: Önceki uygulamaya ters

15 Nisan 2019

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptal edilmesi kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSK Başkanlığına gönderildi.

Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedildi.

Dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararın uygulanması gereği kurulan terminallere AK Parti ve MHP ıslak imzalı belgelerle temsilci bildirmiş, terminallerin oluşumuna herhangi bir itirazda bulunmamış ve işlemleri takip etmiştir. Bu süreçten sonra terminallerdeki sayımlara itiraz etmek, Yüksek Seçim Kurulunun sayımların bir an önce sonuçlandırılması amacına aykırı olacağı gibi, hem torbaların sürekli açık kalmasına neden olacak hem de hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum da seçim güvenliğini tehlikeye düşürecektir."

900'den fazla sandık sayılmıştı

Maltepe'de, sayım sürecini hızlandırmak için kurulan ilave masalarda bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptaline karar verilmişti. Sürecin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Cuma günü 2 olan masa sayısı 12'ye çıkarılmıştı.

Pazar akşam saatleri itibariyle ilçedeki 1089 sandığın 900'den fazlası sayılmıştı. Kararın ardından, oyların yaklaşık 5/6'sının yeniden sayılması bekleniyor. Sayım iptal edilmeseydi sürecin bu sabah sonlanacağı tahmin ediliyordu. 371 bin seçmenin bulunduğu ilçede 309 bin kişi oy kullanmıştı

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