CHP Manavgat İlçe Başkanı Başar'ın 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Manavgat’ı üzüntüye boğan Ege Başar’ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği bildirildi. 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege’nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.