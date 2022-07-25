CHP, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

ANKARA(DÜNYA) - CHP, sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek için TBMM’yi 1 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdıklarını, konuyla ilgili dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliği’ne sunduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay. Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından yapılan olağanüstü toplantı çağrısında sağlık sisteminin topyekun bir kriz içinde olduğunu ve bu krizin kamu otoritesince iyi yönetilemediği kaydedildi. Sağlık çalışanlarına yönelen ve her yıl giderek artan sağlıkta şiddet vakalarının bu krizin bir parçası olduğuna vurgu yapılan çağrıda “Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlıkta şiddeti gösteren beyaz kod ihbar sayısı 2020’de 11 bin 942 iken, 2021 yılında bu rakam 29 bin 826’ya kadar yükselmiştir. Beyaz Kod verileri günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasına tekabül etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Olağanüstü toplantı çağrısında “Sağlıkta şiddetin kapsamının ve nedenlerinin, ceza hukuku mekanizmalarıyla şiddet fiilinin faili bakımından caydırıcılık sağlanmasının, şiddeti önlemeye yönelik eğitim ve medya politikalarının üretilmesinin ve ilgisinin bulunduğu diğer hususların uzlaşma ve oydaşma kültürü içinde TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerimizin katılımı içinde değerlendirilmesi son derecede önemlidir. Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konulmasıyla mümkündür. Genel Görüşme önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesi ve Meclis Başkanlığı’na sunulmuş sağlıkta şiddet sorununu çözecek kanun tekliflerinin görüşülmesi amacıyla Yüce Meclisimizin olağanüstü toplanması öngörülmektedir” denildi.