CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Milletler Ligi şampiyonu olmasından dolayı kutladı.

Milli kadın voleybol takımının dünya sıralamasında da birinci sıraya yükseldiğine işaret eden Özel, "Hepimiz için büyük bir gurur vesilesi." diye konuştu.

Bütün takımı, teknik kadroyu, kafilenin tamamını CHP olarak kutladıklarını dile getiren Özel, takım kaptanı Eda Erdem'in, 100. yıldaki zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla Türk kadınına armağan etmesini de kıymetli ve anlamlı bulduklarını belirtti.

Özel, oyuncuların her birinin ayrı bir değer olduğunu ifade ederek, oyunculardan Ebrar Karakurt'u linç girişimini de kınadığını, Ebrar Karakurt ve takımın arkasında olduklarını ifade etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Ne Ebrar Karakurt yalnızdır ne onu hedef alanlar sandıkları kadar güçlüdür. Onu hedef alanlar korkaklardır, acizlerdir. Aslında Türk Milli Takımının Türk bayrağı göndere çekilirken onu göndere çekenlerin Atatürk'ün gencecik ve Cumhuriyet sevgisiyle dolu kadın voleybol takımı olmasını hazmedemeyenler, kadını sahalarda hazmedemeyenler, kadını sosyal yaşamda hazmedemeyenlerdir. Bu kafa 'kadınları sahiplendirmek gerekir' diyen kafadır. O kafanın hazımsızlığa karşı biz her yaştan Türk kadınının yanındayız, arkasındayız. Onlar bizim önümüzdeler. Bunu böyle bilsinler. Onlara bir uzatmaya kalkanlar da bunu bir kez daha düşünsünler. Çünkü karşılarında bizi bulacaklar."

Vergi eleştirisi

TBMM'nin geçtiğimiz hafta itirazlarına rağmen 1 Ekim'e kadar tatile sokulduğunu savunan Özel, verilen sözler, görmezden gelinen beklentiler olmasına karşın, Meclis'in kapatıldığını iddia etti.

Özel, 1-2 haftanın makul olabileceğini ancak bu süreçte Meclis'in tatile girmesinin doğru olmadığını söylediklerini iddia ederek, İsveç'in NATO üyeliğine onay verildiğini ancak buna rağmen kaçarcasına tatile gidildiğini savundu.

Meclis'in çalışmalarını tamamlamasının üzerinden 24 saat geçmeden inanılmaz zamlar yapıldığını öne süren Özel, "O zamlar ülkenin gündeminde ancak parlamentonun gündeminde olamıyor. Çünkü parlamento kapalı. Siyasetin gündemi bu kadar yoğunken, vatandaşın gündemi bu kadar yakıcıyken Meclis'in tatilde olmasını anlamsız buluyoruz, ayıplı buluyoruz." dedi.

Torba kanun teklifiyle ek MTV ihdas edildiğini, vergi ve harçların arttırıldığını anımsatan Özel, motorin ve benzine bir gecede ÖTV artışıyla litre başına 5 lira zam yapıldığını dile getirdi.

Özel, 14 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar akaryakıta yüzde 71 ile yüzde 73 arasında zam geldiğini ileri sürerek, "Başta MTV olmak üzere vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve Anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." diye konuştu.

Toplanma çağrısı

EYT düzenlemesiyle ilgili adaletsizlikler bulunduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"2000 yılından sonra kademe bekleyen vatandaşlar, '17 gün geç sigortalı oldum diye 17 yıl fazla çalışacağım diyen' vatandaşlar, Anayasa Mahkemesine EYT'nin götürüp götürmeyeceğini soruyor.

EYT, ilk çıktığı aşamada Anayasa Mahkemesine götürülse vatandaşlarımızın emeklilikleri ile ilgili bir engelleme, olası bir iptal durumunda karardan itibaren vatandaşların emekli olamaması gibi bir durum ortaya çıkacağından bu risk değerlendirildi ve EYT ilk çıktığı aşamada 'vatandaş emekli olsun, maaşı bağlansın' diye beklenerek Anayasa Mahkemesine gitme yolu tercih edilmedi.

Ancak şimdi bu konuda yapılacak ilk değişiklik ve düzenlemeyle eşitliğe aykırılık ilkesiyle Anayasa Mahkemesine gitmek için o kanunda yapılacak ilk değişikliği bekliyoruz. O kanun üzerinde yapılacak ilk değişiklikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda gerekli çabayı göstereceğiz. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar kanununun mağdurlarının doğrudan Anayasa Mahkemesi başvuru süreciyle ilgili de olası değerlendirmeleri yapıyoruz."

Vatandaşın vereceği 4 lira vergiden 1 lirasının deprem bölgesi, 3 lirasının AK Parti'nin seçim kampanyasının finansmanı ve beceriksizliğinin diyeti olduğunu öne süren Özel, şunları söyledi:

"Tüm bunlardan hareketle CHP olarak dün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda, Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. CHP Grup Başkanı olarak benim, üç grup başkanvekilimizin, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın, grup başkanvekillerinin, Mustafa Yeneroğlu ve Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti ve DEVA Partisi adına imzalarını koydukları, partimizden milletvekillerimizin tamamının imzalarının hazır olduğu başvuruyu birazdan, önümüzdeki hafta, 25 Temmuz 2023 salı günü Meclisin saat 15.00 toplantıya çağrılması istemiyle Meclis Başkanlığına ileteceğiz."

Başvuruyu yapmadan önce CHP listelerinden seçime giren partilerle, İYİ Partiyle ve Yeşil Sol Partiyle yaptıkları görüşmede kararlaştırılacak gün Meclis'te olacaklarını memnuniyetle öğrendiklerini ifade eden Özel, ayrıca TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP milletvekilleriyle görüştüklerini de söyledi.

AK Parti Grup Başkanı ve MHP Grup Başkanvekilini de arayıp konuştuğunu anlatan Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu konuda bilgi verdiğini söyledi. Özel, Kurtulmuş'un da değerlendirmesini yaptıktan sonra toplantı çağrısına olumlu yanıt vereceğini düşündüklerini belirtti. Özel, “Bu noktada tüm partiler katılacaklarını söylediler. Böylelikle 200 rakamının rahatlıkla aşılacağı ve Meclis’in açılarak gündemin görüşüleceği anlaşılıyor.” dedi.

MHP’nin emekli zamlarıyla ilgili yeni bir teklifi olursa destekleyeceklerini belirten Özel, “Eğer Meclis çalışırsa, sadece MHP’nin vereceği kanun teklifine dahi oy vermeye hazırız, yeter ki emekli maaşlarını arttırma noktasında bir emare göstersinler. Biz muhalefet partileri olarak MHP’nin önergesini destekleyelim. Kanun onların olsun, biz bir elimizle değil iki elimizle ‘evet’ oyu vermeye hazırız.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelerini ziyareti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turundaki ziyareti sırasında tartışmalı sözler söylediğini belirterek, "Yani ‘ülkenin bazı varlıklarını satacağız’ diyor. Seçimden sonra pazarlamaya, varlık satmaya gitti." diye konuştu.

Erdoğan’ın, "Güya BOTAŞ'ı satacakmışız, laf çıkarıyorlar. Biz neyin satılıp satılmayacağını iyi biliriz" dediğini öne süren Özel, "BOTAŞ satılmayacak bir şey ama eyvah ki eyvah, kesin hazırlıklara başlamıştır. Ne zaman böyle bir şey söylese yapar. Peki BOTAŞ satılmayacak bir varlık da şeker fabrikaları satılacak varlık mıydı?" diye sordu.

Vatandaşın ve ülkenin durumunun ortada olduğunu dile getiren Özel, gelecek hafta Meclis’in açılmasını sağlayarak ülkenin sorunlarının tartışılacağı ve konuşulacağı bir yasama sürecini başlatmak istediklerini söyledi.

"Muhalefetin vatandaş tarafından eleştirilmesi son derece haklı ve doğaldır"

Özel, ek Motorlu Taşıtlar Vergisini de içeren torba kanun ile ek bütçe kanununun Meclis Genel Kurulunda oylanması sırasında muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin sayısının düşük olduğu yönündeki soru üzerine, ne CHP’nin ne de diğer muhalefet partileri milletvekillerinin katılımının önceki oylamalara göre düşük olmadığını belirtti.

Vatandaşlarda bir kızgınlık olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Seçmenin kızgınlığını anlıyorum. Bu kadar önemli bir seçimde muhalefetin iktidarı değiştirememiş olmasına olan kızgınlıkla yapılan zammın hesabını bile muhalefete soruyor. O gün Meclis’te olmayan arkadaşlarımızın tamamı gelse bile sonuç değişmeyecekti. Ayrıca milletvekillerinin sadece yasama faaliyetleriyle görevli olmadıklarını bilmek lazım. Genel merkezin görevlendirmesiyle 30, Meclisin görevlendirmesiyle 7 arkadaşımız çeşitli görevlerdeydi.

Bu zamları yapan, vatandaşa bu kadar kötü davranan ve belli bir zümrenin zenginleşmesi sonucunu doğuran kur korumalı mevduatla bir avuç zengini zengin eden bu hükümeti bu seçimde yenmemiz gerekiyordu. 25,5 milyon anlamlı bir oy alındı ama karşımızda bu kadar kötü yöneten birisi 27,5 milyon oy alınca muhalefetin vatandaş tarafından eleştirilmesi de son derece haklı ve doğaldır. O anlamda kendi payıma düşeni ve kendi düşeni de aldığımızı ifade etmek istiyorum."

Özel, yaptığı açıklamaların ardından olağanüstü toplantıya yönelik başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yaptı.