CHP, Merkez Bankası Başkanının rezervlerle ilgili Meclis’i bilgilendirmesini istedi

ANKARA(DÜNYA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak, kanuna göre yılda iki kez komisyona bilgi vermesi gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası rezervlerine ilişkin TBMM’ye davet edilmesini talep etti.

CHP’li Özel, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a yaptığı başvuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi gereği, TCMB Başkanı tarafından banka faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı. Özel, Kanunda açıkça yer almasına rağmen 2020 yılında TCMB Başkanı tarafından iki sunum yerine sadece bir sunum yapıldığını belirterek, bu sunumun da 2020 yılının son günlerinde 25 Aralık Cuma günü gerçekleştirildiğini söyledi.

Özel, “20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/152 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na Kavcıoğlu atanmıştır. Görevde bir ayını dolduran Kavcıoğlu ve iktidar partisi, bu süre içinde kamuoyunu sıklıkla meşgul eden 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin nasıl eridiği, bu miktarın nerede olduğu gibi sorulara muhatap olmuştur. Cumhurbaşkanının, İktidar partisi sözcülerinin ve son olarak da Merkez Bankası başkanının birbiriyle çelişen açıklamaları kafaları iyice karıştırmıştır. Merkez Bankası rezervlerindeki bu hareketliliğin büyük bir kamu zararına yol açtığı anlaşılmakta, bu hareketliliğin bilgi kirliliği yaratılarak kamuoyu bilgisinden de kaçırılmak istendiği şüpheleri giderek kuvvetlenmektedir.” dedi.

Protokolün varlığı 4 yıl sonra açığa çıktı

TBMM Başkanlığı aracılığıyla ilgili bakanlara yöneltilen soru önergelerinin de süresi içinde yanıtlanmadığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kavcıoğlu, Anadolu Ajansı’na 16 Nisan günü verdiği demeçte, 21 Şubat 2017 günü Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile TCMB arasında bir protokolün tesis edildiğini, döviz alım satım işlemlerinin bu protokol kapsamında ihtiyaç görülen durumlarda kamu bankaları aracılığıyla yapılmaya başlandığını ifade etmiştir. Bu açıklama, Merkez Bankasının bağımsız bir şekilde yürütmesi gereken para ve kur politikası araçlarını kullanma yetkisini, kanunsuz bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarına devretmiş olabileceği kuşkularını doğurmaktadır. Neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir protokolün varlığından kamuoyunun 4 yılı aşkın bir süre sonra haberdar olması düşündürücüdür. Bu protokolün imzalandığı 2017 yılından bu yana konunun Banka faaliyetlerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgilendirilmesi zorunluluğuna ilişkin açık mevzuata rağmen Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan da saklanmış olması, TBMM’den bilgi gizleme olarak değerlendirileceği gibi Meclisin ve ilgili komisyonun denetim faaliyetlerini etkin şekilde gerçekleştiremediğine yönelik soru işaretlerini artırmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun milletin yanıtlanmasını beklediği yukarıda özetlenen sorulara gecikmeksizin milletin temsilcileri önünde yanıt vermesi ve kamuoyundan gizlenen “128 milyar dolarlık” rezervin akıbetine ilişkin bilgilendirmede bulunması gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle Komisyon Başkanlığınızı 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi çerçevesinde Merkez Bankası Başkanı’nın komisyona yapacağı yıllık bilgilendirme sunumlarından ilkini vakit geçirmeden planlamaya davet ediyorum.”