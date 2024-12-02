CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.00'de başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sebebiyle resen açılan soruşturma, belediyelere yapılan görevlendirmeler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları görüşülecek.

Genel başkan yardımcılarının kendi faaliyet alanlarına ilişkin sunum yapacağı MYK'de ayrıca, 2025'te geçerli olacak asgari ücret, TBMM Genel Kurulunda yapılacak bütçe görüşmeleri, Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan gelişmeler, iç politika ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.