CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan belediye başkanları hakkında eleştiri yapan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemi ile PM'ye sevk edildi. Çakır, kararı beklemeden istifa etti. Bu olay gündeme otururken "Hasan Ufuk Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları hızlanmaya başlandı.

Hasan Ufuk Çakır kimdir?

1963 yılında Mersin Çavuşlu'da doğan Hasan ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Çakır, evli ve 2 çocuk babasıdır.