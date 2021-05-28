CHP Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti

Ziynet Sertel, tedavi gördüğü özel bir hastanede 61 yaşında vefat etti. Atilla Sertel'in 41 yıllık hayat arkadaşı, iki çocuk annesi Ziynet Sertel'in vefatı büyük üzüntü yarattı.



Ziynet Sertel'in vefatı üzerine CHP resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzmir Milletvekilimiz Atilla Sertel’in sevgili eşi Gazeteci Ziynet Sertel hayatını kaybetti. Ziynet Hanım’a Allah’tan rahmet; başta Sayın Atilla Sertel olmak üzere acılı ailesine, sevenlerine ve CHP ailemize sabır diliyoruz."

Ziynet Sertel'in cenazesi bugün ikindi namazına mateakiben Bornova Fidanlık Camii'nde kılınacak cenaze namazınından sonra toprağa verilecek.



Ziynet Sertel'in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.