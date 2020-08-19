CHP Milletvekili Baha Ünlü koronavirüse yakalandı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü koronavirüse yakalandığını açıkladı.
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA