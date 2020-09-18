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CHP Milletvekili Güzelmansur koronavirüse yakalandı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un COVID-19 testi pozitif çıktı.

CHP Milletvekili Güzelmansur koronavirüse yakalandı
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti:

"Son günlerde COVID-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya  gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: AA

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