CHP milletvekili Kadıgil partisinden istifa etti

ANKARA (DÜNYA) - CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını açıkladı.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısına “Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım.” sözleriyle başlayan Kadıgil, “Bugün itibariyle inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum.” dedi.

CHP’nin kendisine hayalini bile kurmadığı bir yol açtığını söyleyen Kadıgil, kendisini siyasete sokan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Çok farklı kesimden görüşleri demokrasi ortak paydasında buluşturmanın hem zorunlu hem de meşakatli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kadıgil, “Bunu Kılıçdaroğlu’nun son derece yapıcı bir tavırla yürüttüğünü izlemek bana gurur veriyor. Farklı görüşlerden demokratların birlikte inşa ettiği bu yol, çeşitli kesimlerle dengeli bir siyaset yürütmeyi de zorunlu kılıyor. Ne var ki oldukça uzun zamandır Türkiye siyasetindeki bu dengelerde ciddi bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin tüm ülkemizi olumsuz etkilediğini düşünüyorum.” diye konuştu.