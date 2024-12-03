CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: TÜİK'in bütün kalem oynatmalarına rağmen enflasyon çıktı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine atıf yaparak, engelli vatandaşların topluma daha rahat karışabilmeleri, bilgiye, eğitime erişimleri için çeşitli teknolojilerden yararlanmaları gerektiğini kaydetti ve "ÖTV muafiyetinden yararlanmaları engelli bireylerin daha eşit şartlara ulaşması için olmazsa olmaz temel bir koşuldur" dedi.

TÜİK'in tek derdi...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyona ilişkin verilerini değerlendiren belirten Sarıbal, "Emeklinin, asgari cüretlinin daha az nasıl ücret alabilir üzerinden TÜİK çalışmaktadır. TÜİK'in tek derdi var Mehmet Şimşek'in varmak istediği enflasyon rakamını ayarlayabilmek ama yapamadı. TÜİK, bütün kalem oynatmalarına rağmen yapamadı, enflasyon çıktı" dedi.