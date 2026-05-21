CHP, 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü toplandı
CHP’nin 2023’te gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, “mutlak butlan” kararı vererek kurultayı geçersiz saydı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna dönmesi beklenirken CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
Kılıçdaroğlu'nun dönmesine karar verildi
Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararıyla birlikte, temyiz süreci devam etse de kurultay öncesindeki yönetime dönüş yolu açıldı. Karar doğrultusunda kurultay öncesi dönemde görev yapan yönetimin yeniden görevine başlayacağı belirtilirken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeniden genel başkanlık görevine döneceği ifade edildi.
Parti yönetiminde kritik toplantı
Mahkeme kararının ardından CHP yönetimi Ankara’da olağanüstü gündemle bir araya geldi. MYK toplantısında hukuki süreç, izlenecek yol haritası ve parti içindeki yeni yönetim sürecinin ele alınması bekleniyor.
Özgür Özel'in İstanbul programı iptal edildi
İstanbul'da İBB'nin hizmete başlatacağı Samandıra Merkez - Sultanbeyli metro hattının açılışına katılması beklenen Özgür Özel'in, programını iptal ettiği öğrenildi.