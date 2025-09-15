CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK’da, 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre MYK’da, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan ve bugün beşinci duruşması görülen davanın ele alındığı öğrenildi.

Kurultay davalarının yanı sıra güncel siyasi gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıyı, bazı milletvekilleri, il başkanları, teşkilat üyeleri, partililer ve vatandaşların parti genel merkezinden takip ettiği bildirildi.