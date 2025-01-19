CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

Partililer ve milletvekilleri tarafından kapıda karşılanan Özel'in yanı sıra, toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile parti meclisi üyeleri katıldı.

Saat 12.00'de başlayan toplantıda gündemin tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olması bekleniyor.

Hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gün boyunca gözaltında tutulan ve ardından tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden "geçici bir tedbir olarak" uzaklaştırılmıştı.