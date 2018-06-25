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CHP MYK yarın toplanacak

CHP MYK, yarın saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.

CHP MYK yarın toplanacak
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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, yarın saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak. 

Bugün öğle saatlerinden sonra CHP Genel Merkezine gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Seçimlere ilişkin kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplantıya çağırdı.

Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Son dakika chp 24 haziran 2018 seçim myk

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