CHP, olağanüstü toplandı
Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise 14.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
İYİ Parti de toplanıyor
İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
Genel Başkan Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.