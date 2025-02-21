CHP ön seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na güçlü destek

CHP’de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim süreci hızla ilerliyor. Parti içinde yoğun bir şekilde devam eden imza sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 100’den fazla milletvekilinin destek verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası yeterli olurken, imza süreci 23 Şubat Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

CHP’nin Meclis grubunda 133 milletvekili bulunuyor. İmamoğlu'nun büyük çoğunluğun desteğini aldığı belirtilse de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin imza atmayacağı ifade ediliyor. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’na yakın yaklaşık 10 milletvekilinin ön seçim sürecine karşı olduğu konuşuluyor.

İmamoğlu’nun adaylığı MYK’da açıklanacak

Cumartesi günü gerçekleştirilecek MYK toplantısında, Meclis grubunda toplanan imzalar değerlendirilecek ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak aday ya da adayları resmen ilan edilecek. Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun cuma günü avukatı aracılığıyla resmî adaylık başvurusunu yapması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP’li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulunmuştu. Parti içinde büyükşehir belediye başkanlarından da benzer bir çağrının gelebileceği belirtiliyor.

Dursun Çiçek de aday adaylığını açıkladı

İmamoğlu dışında, CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de ön seçimde yarışmak için aday adaylığını duyurdu. Çiçek’in nasıl bir destek alacağı şimdilik belirsizliğini korurken, MYK toplantısında birden fazla adayın ön seçime katılıp katılmayacağı da netleşecek.

CHP’de ön seçim sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ederken, parti içindeki gelişmeler hafta sonu yapılacak MYK toplantısı ile daha da netleşecek.