CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre 13.5 yıl hapis istemi
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şoför Gökhan Gülyurt'un, farklı yerlerde yapılan "dur" ihtarlarına rağmen otobüsü polislerin üzerine sürdüğü belirtilerek 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP'li milletvekillerini taşıyan parti otobüsünü kullanan şoför Gökhan Gülyurt'un polisin dur ihtarına uymadığı ve otobüsü polislerin üzerine sürdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Ayrıntılar geliyor...