CHP Parti Meclisi kritik kurultay sonrası ilk kez toplandı: MYK üyeleri belli oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi ilk kez toplandı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin görevlerine aynen devam etmesine karar verildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kararın Özel’in önerisiyle alındığını ve Parti Meclisi’nin güven oyuyla onaylandığını açıkladı. Toplantıda ayrıca, Meclis açılışına katılmama kararı alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda, parti yönetimine ilişkin kritik kararlar alındı.
MYK aynı kaldı
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin görevlerine aynen devam edeceğini duyurdu.
Yücel, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla, kurultay öncesinde görev yapan MYK üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı” ifadelerini kullandı.
Meclis açılışına katılmama kararı
Parti Meclisi toplantısında ayrıca, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına CHP’nin katılmama kararı aldığı bildirildi.
Deniz Yücel, toplantıda ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşulların da ele alındığını belirterek, Parti Meclisi’nin bundan sonraki süreçte parti politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynamaya devam edeceğini söyledi.