CHP Parti Meclisi pazartesi toplanamayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler yeni süreçte atılacak adımlara çevrilirken, Parti Meclisi’nin pazartesi günü toplanamayacağı bildirildi. Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, tüm üyelere ilişkin resmi tebligat sürecinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

CHP Parti Meclisi'nde tarih verilmedi

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden gelen açıklamada, Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazılara dair gerekli resmi tebliğlerin ilgili kamu kurumlarından henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bu nedenle Parti Meclisi toplantısının tarihinin netleşmediği kaydedildi.

Açıklamada, tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi’nin toplanacağı tarihin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

CHP’de daha önce Parti Meclisi’nin pazartesi günü toplanmasına yönelik beklenti oluşmuştu. Ancak resmi süreçlerin tamamlanmamış olması nedeniyle toplantının ertelendiği ifade edildi.