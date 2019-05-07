CHP: Şaibe varsa ilçeler de iptal edilmeli

07 Mayıs 2019

İstanbul seçimlerinde izlenecek stratejiyi belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi, 23 Haziran seçimine katılma kararı aldı, boykot yok.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin karşılaştığı bu yol ayrımında demokrasiye inanan, hak, hukuk ve adalet duygusunu içinde taşıyan, siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Bu uzatılan elin 23 Haziran'da kuvvetli bir şekilde tutulacağına, demokratik mücadelemize güç katacağına ve 31 Mart'tan çok daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bildiride, seçim kurullarında bir hata varsa bunun sorumlusu olarak YSK üyelerinin istifa etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, eğer sandık kurullarında şaibe varsa ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin de aynı gerekçeyle yenilenmesi gerektiği kaydedildi.

Bu arada Ekrem İmamoğlu, seçimleri iptal kararını demokrasiye darbe olarak niteledi. CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde yapılan olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur, bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz, tedavi etmeliyiz" dedi.

Akşener: 24 Haziran da incelenmeli