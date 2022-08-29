CHP, Sedat Peker’in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulundu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da bulunduğu bazı kişilerin rüşvet aldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

“Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu sabah Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi’ne gelerek Sedat Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkek, “Tüm milletvekillerimizin imzasıyla suç duyurusunda bulunduk. Yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu hale geldi. Yargının durumu da içler acısıdır. Savcılar harekete geçemediği için buradayız” dedi.