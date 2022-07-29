CHP 'Sıla Yolu' projesini açıkladı

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesini tanıttı.

Tezcan’a CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Parti Meclisi (PM) üyesi Umut Akdoğan da eşlik etti.

Tanıtımda konuşan Tezcan, şunları söyledi:

“Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız orada çalışıp kazanıp, hem yaşadıkları ülkenin ekonomisine ama hepsinden daha fazla ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar ve destekler veriyorlar. Vatandaşlarımız bunları yaparken yüreklerindeki memleket sevgisi zerre kadar eksilmiyor. Her seferinde sıla ve gurbet arasında memleket hasreti ve sevgisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ayrılmaz bir parçası. Kimliklerini, ülke sevgilerini muhafaza ederek, Türkiye’nin ekonomisine kazançlarını göndererek katkıda bulunmak ve ilk fırsatta izinlerini memleketlerinde sılada, eşinin dostunun doğdukları topraklarda geçirmek için bir an önce buraya gelmek istiyorlar.

Kapıkule Sınır Kapısı özellikle Avrupa’da, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye giriş yaptığı en önemli kara yolu gümrük girişi. Avrupa’da birinci dünyada ikinci büyüklükte giriş yapılan gümrük kapısı. Vatandaşlarımızla burada buluşmak, onları gelirken karşılamak giderken uğurlamak üzere burada izin döneminde parti görevlilerimiz kendileriyle buluşacak. ‘Sıla Yolu’ projemizde bizim buradaki masamızda önce genel başkanımızın bir mektubunu kendilerine takdim edeceğiz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz. Onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde sorun tespiti notlarını alacağız. Edirne Belediyemiz burada sadece Edirneli vatandaşlarımıza hizmet etmiyor. Aynı zamanda yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan kardeşlerimizi ilk güler yüzle karşılayan ve ona hoş geldin diyen belediyemiz. Bu çerçevede, bu alanda yurt dışından gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak, hizmet üretmek için onlarda ellerinden geleni yapıp büyük bir fedakarlıkla hizmet vermeye çalışıyorlar. Edirne belediyemizin vatandaşlarımıza ikramları var. Hem bizim hem Edirne belediyemizin vatandaşlarımıza içecek, su ve belli saatlerde çorba ikramı şeklinde hem hoş geldin derken hem güle güle derken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza en azından memleketlerinde güzel bir başlangıç merhaba ve güzel bir hoş çakal ayrılışı sunmaya çalışıyoruz.

“Sorunları çözmek konusunda hazırlıklarımız tamam”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözmek konusunda hazırlıklarımız tamam. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda bunların tamamı olmamakla birlikte önemli sorunlarla ilgili vatandaşlarımıza mesajlar var. Genel Başkanımız onlara hoş geldiniz ve güle güle derken onların yaşadıkları ülkelerden Türkiye’ye verdikleri desteklerin ne kadar önemli olduğunu çok açık, sıcak bir üslupla ifade ediyor.

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız takibata uğramakla karşı karşıyalar”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Onlar sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamak söz konusu olduğunda hatırlayacağımız kişiler değil. Yurt dışında kazandıkları paraları Türkiye ekonomisine destek olsun diye ‘gönderinde nasıl gönderirseniz gönderin’ deyip ondan sonra onlara gerekli imkanı, hazırlığı sağlamadan, muhtemel soruşturmalara uğramalarını önleyecek önlemler almadan bir geceden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle bilgi paylaşımını sağlayıp ondan sonra o vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde soruşturmalara tabi tutulmasına sebep olmak hiçbir ciddi devletin ve hükümetin yapabileceği bir iş değildir. Ne yazık ki aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle bugüne kadar kazandıklarıyla Türkiye ekonomisine çok önemli destek veren vatandaşlarımız şimdi bulundukları ülkelerde hazırlıksız yakalandıkları bilgi paylaşımı nedeniyle, bilgilendirilmeden, uyarılmadan yakalandıkları bilgi paylaşımı nedeniyle takibata uğramakla karşı karşıyalar, icra takibiyle karşı karşıyalar.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Kara yolu gümrük girişlerinde, havalimanlarında gümrük girişlerinde, denizde limanda gümrük girişlerinde uzun bekleme sürelerinden tutun yol güvenliğine kadar bugüne kadar bütün vatandaşlarımız bu sorunlarını kararlı ve ısrarlı bir biçimde dile getirmelerine rağmen bunları önlemeye yönelik ciddi adımlar atılmamış. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine katkı için kazandıklarını buraya getirirken iyi ama buraya getirdikleri araçları en azından uzunca bir süre Türkiye’de bulundurabilme hakkı ne yazık ki sağlanmıyor. Veya yurt dışından getirdikleri telefonları burada kullanabilme, yeterince uzunca bir süre burada telefon kullanma hakları ne yazık ki sağlanmıyor. Bütün bunlar çok kolay çözülebilecek meselelerken bugüne kadar çözülmemiş. Emeklilikle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili sorunları var. Türkiye’de emekli olan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maaşlarının yetersizliğinden tutun, burada emekli uygulamasında karşılaştıkları birçok kısıtlamanın kaldırılmasını istiyorlar. Buna rağmen hükümet yurt dışındaki kardeşlerimizin bu sorunlarını çözmek için ciddi adımlar atmıyor.

“Hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor”

Bir başka önemli mesele temsil sorunu, en önemli meselelerden birisi. Bugün yurt dışında vatandaşlarımız oy veriyor. Verdikleri oy Türkiye’de 81 ilin sandıklarına dağıtılıyor. Hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor. Listelere gidip sandıkta oy verirken hangi adaya oy verdiklerini bilmeden Türkiye’deki 600 milletvekili adayı içerisinden kime denk gelirse diye oy veriyorlar. Yurt dışı seçim çevresinin tıpkı 81 ildeki seçim çevreleri gibi ayrı bir il gibi düşünülüp yurt dışının başlı başına bir seçim çevresi olmasını istiyoruz. Yurt dışı seçim çevreleri için ayrı milletvekili adaylarının gösterilmesini ve orada yaşayan vatandaşlarımızın kime oy verdiğini bilerek sandığa gitmelerini istiyoruz. Seçtikleri milletvekilleri oradaki vatandaşların dertlerini daha yakından takip etsin, bilsin istiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz oy verdikleri milletvekiline hesap sorabilsin istiyoruz. Bunu ayrı bir seçim çevresi olarak yapmazsanız hangi milletvekili yurt dışıyla ilgilenecek belli değil. Yurt dışı seçim çevresi kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdik.

“Haklarının etkili savunulabilmesini sağlamak için seçmen olmaları gerekiyor”

Yurt dışından yaşayan vatandaşlarımızdan bir isteğimiz var. Tabii ki sandığa gidip bize oy vermelerini istiyoruz ama bunun ötesinde daha bugünden kendilerinin doğrudan doğruya Türkiye.gov adresine girerek ikametgahlarının yurt dışında olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Seçmen olmalarını istiyoruz. Haklarının etkili savunulabilmesini sağlamak için seçmen olmaları gerekiyor, sandığa gitmeleri gerekiyor. O yüzden bugünden kendi kayıtlarını kontrol edip, adresleri yurt dışında görünmüyorsa konsolosluklara gidip adreslerini yurt dışına aldırmalarını ve yurt dışı seçmen kütüğünde seçmen olmalarını öneriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mavi kartla ilgili çok ciddi sorunları var. Mavi kartlı kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi eşit statüde işlemlere tabi tutulması ve eşit haklara sahip olabilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Uçak biletleriyle ilgili ciddi sorunlar var. Fahiş uçak bileti meselelerinin çözülmesini bekliyoruz. Özellikle konsolosluk hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda çok ciddi talepleri var. Bunlar gibi çok sayıda talep var.

“Sorunları çözmeye talibiz”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin bütün sorunlarını biliyoruz. Saydıklarımız sadece birkaç örnek. Bu sorunları çözmeye talibiz. Vatandaşlarımızla o kardeşlerimizle birlikte çözeceğiz. Onun için bir, bir an önce onların seçmen olma konusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini ve adres bilgilerini kullanmalarını istiyoruz. İki, sandığa gidip oy kullanmalarını istiyoruz. Üç, sandıkta CHP’ye oy vermelerini istiyoruz. Türkiye önemli bir seçimin eşiğinde ve ilk seçimde Türkiye’de iktidar değişecek. Bu iktidarın değişmesi, bu sorunların çözülmesinin ön koşuludur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel sorunu bugünkü iktidar. Bu bir iktidar, bir siyaset sorunu ve önümüzdeki ilk seçimde bu iktidar değişecek vatandaşlarımızın yüzü gülecek.

“Giriş ve çıkış süresince bütün sınır kapılarına yayarak bu projeyi geliştireceğiz”

Burada her gün iki arkadaşımız gelen ve giden vatandaşlarımızla buluşacaklar, onları karşılayacak ya da yolcu edecekler. Güler yüzle sohbet edecekler, dertlerini dinleyecekler. Birebir onlardan buradaki sorunu, yoldaki sorunu ne, Türkiye’deki sorunu ne, yurt dışındaki sorunlarını birebir not alacağız. Bugüne kadar tespit ettiğimiz sorunlar dışında başka sorunları varsa onları da tespit edip en kısa sürede onlarla ilgili çözüm önerilerini de geliştireceğiz, çalışacağız. ‘Sıla Yolu’ projemiz hayırlı olsun, giriş ve çıkış süresince bütün sınır kapılarına bunları yayarak bu projeyi geliştireceğiz.” (ANKA)