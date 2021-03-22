CHP Sözcüsü Öztrak: 7,80’lerde tutabilmek için birileri yoğun şekilde döviz sattı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliğinin ardından döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, şunları söyledi:

"Bugün dolar kurunu 7,80’lerde tutabilmek için birilerinin yoğun şekilde döviz sattığını gördük. Ama doların ateşi düşmedi. Çok açık söyleyeyim. Eğer bugün kamu bankaları eliyle arka kapı operasyonlarıyla eldeki emanet rezervler de yakıldıysa bunları da 128 milyar doların üzerine koyar hesabını da ilgililerden sorarız. Ayrıca döviz kasası açık vermişken çok ciddi sonuçları olacak 'sermaye kontrolü' gibi şüyu vukuundan beter fikirleri aklınızdan dahi geçirmeyin. Bugün döviz piyasasındaki yangın milletimizin cebini yakıp, kavuruyorsa sebebi kayınpeder damat ikilisinin emsali olmayan beceriksizlikleridir. Biz buharlaşan 128 milyar doların hesabını sordukça Erdoğan, 'Başınıza damat kadar taş düşsün' diyerek, beddua etmişti. Bedduası tuttu. Ne yazık ki milletin başına, damat kadar, hatta damattan daha büyük taş düştü. Bunun sorumlusu da Erdoğan’ın kendisidir. Artık Türkiye’de değiştirilmesi gereken Merkez Bankası Başkanları, Hazine ve Maliye Bakanları değildir. Değiştirilmesi gereken milletin sesini değil, sadece yandaşının sesini dinleyen metal yorgunu, beyin ölümü gerçekleşmiş Erdoğan Şahsım Hükümetidir. Erdoğan Şahsım Hükümetinin millete zarardan başka verecek bir şeyi kalmamıştır. Sözü de yolu da tükenmiştir."