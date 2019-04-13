CHP Sözcüsü Öztrak: Artık ekonomiye kafa yorun

13 Nisan 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair yeni açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurma diyen sarayın kibirli kişisinin içine düştüğü durum içler acısıdır" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi bıraksınlar, milletin gönlünün yeniden nasıl kazanırız diye düşünsünler. Milletimiz aş ve iş gibi çok büyük dertlerle uğraşıyor. Bugün faiz yüzde 22’yi geçti. Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık daha fazla kaşımayın. Mutfakta tencereler boş, millet borç yükünden inim inim inliyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın. Artık ekonomik meselelere kafa yorun."

"İmamoğlu'na mazbatası bir an önce verilmeli. Ülkemizin gerçek gündemine yani boş tencereye hızla dönülmeli, işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa çare aranmaya başlanmalıdır."

"Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde CHP'ye yetki veren milletimiz, şimdi nüfusun yüzde 45'inin yetkisini vermiştir. "

"Karar sürekli gecikiyor, YSK'nın önceki kararlarına da baktığımızda burada verilecek karar açık seçik ortada. Ama benim anladığım kadarıyla, süreç uzatılıyor, tedirginlik artıyor. Sadece siyasi değil ekonomik olarak da tedirginlik artıyor. Bunları söyleyince, hayır efendim biz yabancıların söylediklerini söylemiyor. Ben, bu ülkenin en derin krizlerinden birini hazine müsteşarı olarak yaşamış biriyim. Tecrübelerimi paylaşıyorum."