CHP Sözcüsü Öztrak: Büyümenin kazananı faiz lobisi

ANKARA ( DÜNYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklanan büyüme verilerine ilişkin olarak "TÜİK’in defterine göre; Türkiye 2022’nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş” değerlendirmesi yaptı.

CHP Sözcüsü Öztrak, bugün açıklanan büyüme verilerinin hükümetin sözde modelinin 6 ayda çöktüğünü gösterdiğini belirterek, “Bu yönetimin ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir tıkanıp kalmıştır. Rahatlıkla 1,5- 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacakken 800 milyar dolarlara sıkışılmıştır. Bu tıkanıklıktan kurtulmanın ilk adımı bellidir. Seçim, derhal seçim” dedi.

Öztrak’ın büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ İstatistiklerin de namusu vardır ve istatistiklerin namusuyla oynanmaz. Oynadığında artık hiçbir şeyi doğru ölçemezsin. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Enflasyonla oynadın mı, milli gelirdeki fiyatlar da oynar. Fiyatı olduğundan düşük ölçersen, büyümen şaşar. Rakam şişer. İş döner, dolaşır Erzurumlu esnafın; “Deftere bakıyorum hac farz olmuş, cebime bakıyorum zekâta muhtaç” fıkrasına döner. Deftere bakıp büyüdüğünü zannedersin ama asıl yaşanan fakirleşmedir” dedi. Öztrak’ın büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“'Büyümeden', çalışanlar nasiplenmemiş. Emekçilerimizin pastadan aldığı pay artmamış. Tersine küçülmüş. İki yıl önce milli gelirden yüzde 37 pay alan emekçi, şimdi yüzde 25 pay alır hale gelmiş. Aradaki fark sermayenin yani zenginin cebine taşınmış. Zengin, daha da zengin olmuş. Peki, TÜİK ’in defterindeki şişme ne pahasına sağlanmış? Tüm makyajlamalara rağmen yüzde 36 olan enflasyonu yüzde 80’e çıkarma ve cari açığın hızla artması pahasına. Türkiye defteri şişirmek için dışarıya daha bağımlı hale gelmiş"

Nasreddin Hoca modeli 6 ayda patladı

Nasreddin Hocanın borç ödeme fıkrasına benzeyen model 6 ayda patlamıştır. Bu yönetimin ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir, tıkanıp kalmıştır. Rahatlıkla 1,5- 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacakken; 800 milyar dolarlara sıkışılmıştır. Bu tıkanıklıktan kurtulmanın ilk adımı bellidir. Seçim, derhal seçim. Biz hazırız. Yeni Kadrolar, Yeni Kurallar, Yeni Kurumlarla ekonomiyi ayağa kaldıracağız.

Türkiye’yi ilk 15 ekonomi arasına sokacağız

Hem içeriye hem de dışarıya güven verecek tutarlı, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisini uygulayacağız. Çöken kurumsal yapıyı ayağa kaldıracağız. Üretim ve rekabet gücümüzü tahkim edeceğiz. Çevre başta olmak üzere, sürdürülebilirliğin her boyutunu dikkate alacağız. Güçlü sosyal devlet ile kimseyi büyümenin dışında bırakmayacağız. Ekonomimizi ilk 20 ligine kısa sürede yeniden sokup, ilk 15 ekonomi arasına gireceğiz. Kişi başına gelirimizi 20 bin dolarlara taşıyacağız. Biz ülkemize de, ülkemizin potansiyeline de çok güveniyoruz. Biz hazırız.”