CHP Sözcüsü Öztrak: Damadınıza yeni bir koltuk mu hazırlıyorsunuz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi.

Öztrak yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Saray ve şürekâsı avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bu kakofoniye önce yeni Hazine ve Maliye Bakanı sonra da bu konuda uzun süredir sus pus olan AK Parti Genel Başkanı katıldı. Hayırdır? Damadınıza yeni bir koltuk mu hazırlıyorsunuz? Sorularımızı adamakıllı cevaplamak yerine, sorularımıza ‘seviyesiz siyaset’ demiş. Seviyesiz siyaset, milletine hesap vermekten kaçan siyasettir. Erdoğan’ın cevapları zaten malum… Ben Sayın Bakan’a soruyorum; ‘Madem damadın yaptığı işler doğruydu. Siz o koltuğa neden getirildiniz?’ Damadın arka kapıdan, ihalesiz döviz satması doğruysa, siz neden bu işlemlere son verdiniz? Damatla beraber, Merkez Bankası Başkanı neden değiştirildi? Kimse milleti kör, alemi de sersem sanmasın. O günkü hatalar nedeniyle, bugün millet kırk katır mı, kırk satır mı noktasına geldi. Ekonomi yüksek faiz, yüksek kur kıskacına sokuldu. Millet, işsiz, aç. Tefeci eline düşen babalar, evlatlar canına kıyıyor. Esnaf, çiftçi, KOBİ faize ezdiriliyor. Ekonomik buhran aileleri dağıtıyor. Erdoğan çıkıyor, ülkemizde aile yaşamını bitireni arıyor. Anlaşılan sarayın altun varaklı aynaları sorumluları göstermiyor."

"Partili Cumhurbaşkanı, şehidimizin anacığına başsağlığı dilemeyi bile, Bir siyasi faaliyete dönüştürdü. Şehit anasının acısından, siyasi rant devşirmeye kalktı. Ciddi, tarafsız bir Cumhurbaşkanı, yaşanan acıyı siyaset üstü tutardı. Tüm parti liderlerini bir masa etrafında toplardı." diyen Öztrak, "Bugün ülkemizin en büyük açığı ne cari açıktır ne de bütçe açığıdır. Bugün ülkemizin en büyük açığı, herkesi kucaklayacak, tarafsız bir Cumhurbaşkanı açığıdır. Bugün derin bir devlet krizi yaşıyorsak, Sebebi işte budur. Operasyon başarılı olsa, ‘Sorumlusu benim, ben diye zafer naraları atacaktı. Ama kurtarma operasyonu başarısız olunca, muhalefete saldırdı, hakaretler etti. Genel Başkanımız, operasyonun ardından millet adına, şehitlerimiz için beş soru sordu. Bu sorulara cevap yerine ağza alınmayacak hakaretler geldi. Bugün de bu seviyesiz sözleri sürdürüyor. Saray’ın İletişim Başkanı bile, Erdoğan’ı sansürlemek zorunda kaldı. Ne diyelim, memnuniyet ve iltifatlar Erdoğan’a… Şikâyet ve hakaretler Kılıçdaroğlu’na… Erdoğan, hakaretle de yetinmedi. ‘Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir’ diyerek, devletin arkasına saklanmaya kalktı. Başarısızlıktan kendini değil, devletini sorumlu tutan bir Cumhurbaşkanı. Bu ne görülmüş ne de duyulmuş şey… İşte devlet krizi tam da budur." ifadelerini kullandı.

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Salgının yayılmasını engellemek için lokantalar, restoranlar, kafeler kapatıldı, ama salgın AK Parti il kongrelerine ve protokol cenazelerine uğramıyor. Sağlık Bakanı burada ne diyor? ‘Duygularımızı rahatça paylaşacağımız günler için cenaze ve nikâhlarda 30 kişiyi geçmiyoruz.’ Bu da dünkü protokol cenazesinden fotoğraf, lebaleb dolu…Ne yazık ki Sağlık Bakanı da bu kalabalığın tam göbeğinde… Salgını hafife alamayız. Bu salgında 28 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Ekonomik kayıplarımız da cabası. Esnaflarımız perişan, çiftçilerimiz perişan, işçilerimiz perişan. Tüm dünya, salgınla mücadeleyi bir dünya savaşı ciddiyetinde götürüyor. Normalleşmede gecikilecek her dakika, insani kayıplar kadar, ekonomik kayıpları da artırıyor. Sağlık Bakanı bunu yaparsa, milletimiz de salgını ciddiye almaz. Bu görüntüleri açıkçası çok yadırgadık."

Öztrak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Erdoğan’ın İzmir İl Kongresi'ndeki konuşmasında, “IMF’ye bir kuruş borcumuz yoktur.” demesi hakkında gelen soruya Öztrak, “Bugün bizim ligimizde olan birçok ülkenin borcu kalmadı. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Uluslararası Para Fonu’ndan son borç alan Erdoğan’ın hükümetidir.” karşılığını verdi.

“Hesabı verilmesi gereken 128 milyar dolar var”

CHP'nin Berat Albayrak açıklamalarına gelen tepkiler ve tazminat davası açılacak olması hakkında gelen soruya Öztrak şu yanıtı verdi:

“Uzun süredir suskun olan kayınpeder de konuştu. Herhalde damadı bir yerlere getirme hazırlığı var. Açıkçası trajikomik buluyorum. Üç ayda yaşananları ne çabuk unuttun. Damat, istifasını Instagram hesabından verdi. Yandaş basın, 27 saat haber yapamadı. Kayınpederi, damadını ademe havale etti. Damat da ortadan kayboldu. Üç aydır ortada yok. Ama ortada kayınpeder damat ilişkisini hesabını vermesi gereken 128 milyar dolar var. Bu hesap verilmedi. Hangi imzalarla, arka kapı operasyonuyla, hangi yetkiye istinaden bu 128 milyar doları kamu bankalarına verdiniz? Kamu bankaları hangi kriterlere göre dağıttı? Milletimiz herkesin notunu veriyor.”

Erdoğan’ın ABD’ye önce sert çıkması ve sonra da, “Türkiye üzerine düşeni yapacaktır.” demesine ilişkin Öztrak, “Hayretle biraz da gülerek değerlendiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Büyük Orta Doğu Projesinin Eş Başkanı… Anlaşılan şimdi Beyaz Saray’dan bilgi almakta zorlanıyor. Onun için de üslubunu yumuşatma gereği hissediyor. Bu ülkede Dışişleri zaten devre dışı. Tek adam, Washigton’dan esen rüzgara göre eğilip bükülüyor.” dedi.

"Derviş, Bahçeli'nin onayıyla bakanlığa geldi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, eski Bakan Kemal Derviş üzerinden kendisine yaptığı eleştiriler hakkında Öztrak, “Sayın Bahçeli’nin sözlerini ciddiye almıyorum, ama şunu da hatırlamadan geçemiyorum, ‘herkesten cumhurbaşkanı olur, Erdoğan’dan olmaz’ diyen Bahçeli değil mi? İstanbul seçimlerinde bölücü terör örgütü ele başından mektup istemeyi içine sindirdi. Uygur Türkleri için iki kelam edemedi. En sonunda da bunların hesabını soramayan Bahçeli, kendi onayıyla bakanlık makamına gelen Kemal Derviş’ten hesap sormaya kalkıyor. Bunların ciddiye alınır tarafı yok.” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’li Dilan Dirayet Taşdemir’in Gara’ya gittiğini söylemesi ve hakkında fezleke gelirse CHP'nin tavrının nasıl olacağı sorusuna Öztrak, “Milletvekili diyor ki ‘ben gitmedim’; İçişleri Bakanı diyor ki ‘gitti.’ Önce dosya ortaya çıksın sonra gerekenler konuşulur.” yanıtı verdi.