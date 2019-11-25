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CHP Sözcüsü Öztrak: Kumpas CHP'ye kuruldu

CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP'nin ruhunda Kuvayımilliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak: Kumpas CHP'ye kuruldu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündeminde ilişkin düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, "CHP'nin ruhunda Kuvayımilliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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