CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimlerin tartışılacak yanı kalmadı

27 Nisan 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Seçimlerin üzerinden 27 gün geçti. Aslında bu bir rekor. Sonuçlar itirazlar nedeniyle kesinleşmişyor. Seçim kampanyasında kullanılan zehirli dil tedavülde. Bugün istişare toplantısında yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, demokratik muhalefeti terörist gibi göstermeye devam ettiklerini ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı'na karşı organize bir linç girişimi gerçekleşti. Bu linç girişimi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. İktidar bu olayı hafifletmeye çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bugün yaptığ açıklamayla bu linç girişimini sahiplendi. Bu linç girişimine adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır.

Linç hukuk ve demokrasiden sapmadır. Her önüne gelen birilerine ceza kesmeye kalkarsa o devletin hali ne olur. Biz orada hükümet yetkilileri yoktu demedik. Hükümet yetkilileri olmasına rağmen devletin kendisi ortadan kayboldu dedik. Kızgın demiri soğutmaktan bahsedeceksiniz hem de o demiri elinizde tutmaya devam edeceksiniz. Demirin altındaki ateşi harlayanlar unutmasın kızgın demir en çok o demiri tutanı yakar. Bu çamur bizim üzerimize bulaşmaz, akar.

Seçimlerin artık tartışılacak yani kalmadı. İstanbul'da milletin iradesi bellidir. İstanbullular benim büyükşehir belediye başkanım Ekrem İmamoğlu demiştir, nokta. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İmamoğlu'nun çıktığı sandıktan çıkan ilçe başkanlarıyla övünüyor. YSK hakimlerini bir hukuk cinayetine zorlamaktan vazgeçsinler. YSK'nın tek bir pusulası vardır, o da hukuktur. Yargıçların hukuk cinayetine ortak olmayacaklarına inanmak istiyoruz. Bu seçim işini kaşımaktan vazgeçin. Artık herkes işine gücüne baksın."