CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki

01 Nisan 2019

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2 saati aşkın süredir veri açıklaması yapmayan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

Öztrak, "Dört güç vardır bunlardan biri de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu. Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar. Ama eğer talimatla bunu yapmıyorlarsa hemen istifa etmeliler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması

İmamoğlu: AA görevini yapsın