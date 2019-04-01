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CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki

CHP Sözcüsü Öztrak, "Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar. Ama eğer talimatla bunu yapmıyorlarsa hemen istifa etmeliler" dedi.

CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2 saati aşkın süredir veri açıklaması yapmayan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

Öztrak, "Dört güç vardır bunlardan biri de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu. Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar. Ama eğer talimatla bunu yapmıyorlarsa hemen istifa etmeliler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklamasıAnadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması

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