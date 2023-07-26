CHP, Tanju Özcan'ı ihraç etti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
Haber Merkezi
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Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, seçimin ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken, genel merkeze yürüyüş başlatmıştı.
Özcan, yürüyüşün sonunda genel merkez önünde destekçilerine seslenirken, binanın önüne koltuk fırlatmıştı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), geçen hafta Özcan'ınki dahil dokuz dosyayı görüşürken, belediye başkanının savunması alınmadı.
CHP YDK, bugün Özcan'ı ihraç etti.