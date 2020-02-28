CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı

28 Şubat 2020

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından parti merkezinde gece saat 02:00'de basın mensuplarının karşısına çıktı.

Parti yönetiminin Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplandığını ve toplantının devam ettiğini bildiren Öztrak, "Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin sessiz kalmamasını bekliyoruz. Günlerdir Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi; Suriye de, Libya da, İdlib de Mehmetçiğin bir tek tırnağı etmez. Şehit düşen askerlerimiz, TBMM'nin askeridir. Konuyu görüşmek üzere yarın Meclisi kapalı oturuma çağırıyoruz. Soru almayacağım, çünkü soru sorulması gereken kişiler başkaları" ifadelerini kullandı.