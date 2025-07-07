CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve tutuklamalar artarken, CHP kulisleri de hareketlenmeye başladı.

Kulislerde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı daha sert bir tavır benimseneceği konuşulurken CHP'nin tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiası ile 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından Adana, Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine de operasyon düzenlenmişti.

Böcek tutuklandı, Karalar ve Tutdere gözaltında

Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, Adana Büyükşehir Beldediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.