CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı!
Son dakika... CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların ardından CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'da toplama kararı aldı.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve tutuklamalar artarken, CHP kulisleri de hareketlenmeye başladı.
Kulislerde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı daha sert bir tavır benimseneceği konuşulurken CHP'nin tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiası ile 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından Adana, Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine de operasyon düzenlenmişti.
Böcek tutuklandı, Karalar ve Tutdere gözaltında
Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, Adana Büyükşehir Beldediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.