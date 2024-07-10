CHP, tüzük kurultayına hazırlanıyor

Kurultayın ilk günü olan 4 Eylül’de, çeşitli öneriler dinlenecek ve sonraki gün Ankara’da toplanacak olan tüzük komisyonu, bu öneriler üzerine çalışmalarını sürdürecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 7-8 ve 9 Eylül tarihlerinde ise komisyon, tüzük taslağını son haline getirmek için yoğun bir çalışma yapacak. Parti yetkilileri, aynı zamanda parti programının da gözden geçirileceğini ve CHP’nin seçim beyannamesi niteliğindeki yeni programın da bu süreçte şekillendirileceğini ifade ediyor.

"Değişimi tüzüğe işleyeceğiz"

Parti kurmayları, "Değişimi tüzüğe işleyeceğiz" diyerek, gençlerin ve kadınların öncelikli olduğu, parti içi demokrasinin tam anlamıyla sağlandığı ve partiyi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlayacak bir tüzük hedeflediklerini vurguluyor. Ayrıca, milletvekilleri ve belediye başkanları için dönem kuralı getirilmesi, ön seçimlerde kuralların belirlenmesi ve aktif üye tanımının yapılması gibi konuların öne çıkan öneriler arasında olduğu belirtiliyor.

Partililer, il kongrelerinde her ilden Parti Meclisi’ne bir üye seçilmesi gibi önerilerin de gündeme geldiğini aktarıyor. Bu tür öneriler, parti meclisindeki üye sayısının artırılmasına yönelik taleplerle birlikte değerlendirilecek. CHP’nin bu kurultayı, parti içi demokrasiyi pekiştirme ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik vizyonunu güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.