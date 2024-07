CHP: üçüncü ayın sonunda seçim isteyenlerin oranı yüzde 12’den yüzde 57'ye çıktı

Takip Et

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, ekonomik koşullar ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Zeybek, art arda gelen zamların, yerel seçimlerin ardından iktidarın cezalandırma politikası olduğunu ifade etti.

"Seçim isteyenlerin oranı yüzde 57'ye çıktı"

Ekonomik koşulların erken seçim isteyenlerin sayısını önemli ölçüde artırdığına dikkati çeken Zeybek, şunları söyledi:

“Ekonomik göstergeler toplum davranışları çok hızlı etkiliyor. Biz yerel seçimlerden hemen sonra Nisan ayında yaptığımız anketlerde yüzde 90 civarında ‘artık bir yerel seçim yaptık ve ülke uzunca bir süre bir genel seçim ihtiyacı yoktur’ diyen seçmen kitleleri tam üç ay geçti. Üçüncü ayın sonunda seçim isteyenlerin oranı yüzde 12’den yüzde 57'ye çıktı. Bu ağustos-eylül ayına geldiğimizde çok daha yükselecek gibi gözüküyor. Milletin iradesi ve milletin taleplerinin karşısında hiç kimsenin durma şansı yok. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi geçim yoksa seçim kaçınılmaz hale gelir. Tüm çalışanların bu kademeli vergi sistemi 1. ayda aldığı vergi oranıyla, 12. ayda kendisinin ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarları yüzünden giderek daha da yoksullaştığını görüyoruz. Ocak ayında 10 bin lirayla 25 kilogram et alabilen bir emekli temmuz ayında 12 bin 500 lirayla 20 kilogram et alabiliyor. Yani tam altı ay içinde beş kilogram et, bu iktidar tarafından emekçilerin emeklilerin cebinden çalındı ve belli sermaye gruplarına bedel olarak aktarıldı.”