CHP ve İYİ Parti'den iptal başvurusu

08 Mayıs 2019

İstanbul'da Büyükşehir Başkanlığı seçiminin iptalinin ardından CHP ve İYİ Parti, iptale gerekçe gösterilen sandık kurullarının ilçe ve il meclisi seçimlerinde de görev yaptığını vurgulayarak bu seçimlerin de iptalini istedi. Ayrıca sandık kurullarının aynı yöntemle oluşturulduğuna dikkat çekilerek 24 Haziran genel seçiminin de iptali için başvuru yapıldı.

Başvurunun ardından bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şöyle konuştu:

"Her iki seçim de aynı yasaya, aynı genelgeye, aynı uygulamalara dayanılarak yapıldı. Eğer siz İstanbul'da yerel seçimde organize usulsüzlük şaibe var diyorsanız, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran'da da gerçekleşti.

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçimi şaibeli diyorsanız, meşru değildir diyorsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi de şaibelidir, meşru değildir. Çünkü 24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandık kurullarında görev yaptı. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. Tam kanunsuzluk ortaya çıkmışsa, o zaman 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.

39 ilçede oy kullanan İstanbullu seçmenler Ekrem İmamoğlu'nu seçti. Aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niçin iptal etmiyorsunuz? Anlaşılan dert sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ama 39 ilçede de seçimleri iptal etmek zorundasınız."

"Aynı kurul diğer seçim türlerinde de görev aldı"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından YSK'ya verilen dilekçede de şu tespitler yer aldı:

"Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda, aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle bu durumun İstanbul'daki tüm seçimleri ilgilendirdiği kurulun malumudur. Hakkında somut bulgu ve delile rastlanılan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin varlığı halinde tam kanunsuzluk hali oluşmaktadır. Bu nedenle 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimlerin tümünün iptali ve yenilenmesi gerekmektedir."