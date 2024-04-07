CHP YSK önünde: Hatay seçimlerinin iptal edilmesini talep etti

CHP heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hatay'da CHP'nin itirazları devam ederken İl Seçim Kurulu kararıyla mazbatanın AK Parti adayına verilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplandı.

Heyetin YSK yetkilileri ile yaptığı toplantı 10 dakika sürdü. Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı.

İlk sözü alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını bildirdi. Çiftçi, YSK'nin Hatay kararı açıklanmadan AKP'li adaya mazbata verildiğine dikkat çekerek, kentteki 'ölü seçmenler' hakkında bilgi talep etti.

Çiftçi, Hatay'da yeniden sayım istediklerini bildirdi. Söz alan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de "Hatay halkı iradesinin sayılmasını istiyor" diye konuştu.

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