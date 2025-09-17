CHP, zeytinlik ve ormanları madenciliğe açan kanunu AYM'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), zeytinlik, mera ve ormanların madencilik faaliyetlerine açıldığı gerekçesiyle 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Başvurunun altında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanı sıra Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Deva Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti ve bazı bağımsız milletvekillerinin imzaları yer aldı. Günaydın, dilekçeyi AYM'ye sunduktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

"Tüm itirazlarına rağmen kabul edildi"

Günaydın, söz konusu düzenlemeyi "zeytinlik alanlara, meralara, ormanlara, tarım alanlarına ve tüm ekosisteme büyük bir saldırı" olarak nitelendirerek, tüm itirazlarına rağmen kanunun TBMM'de kabul edildiğini söyledi.

Bugünün Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından önemli bir gün olduğunu belirten Günaydın, "Çünkü Cumhur İttifakı dışında bulunan bütün siyasal partiler, Mecliste temsil edilen tüm siyasal partiler birlikte AYM önündeyiz ve bu iptal davasına birlikte imza attık" dedi.

"Acele kamulaştırma özelliğini her alana yaydılar"

Başvurunun yaklaşık 260 milletvekiliyle yapıldığını aktaran Günaydın, "Bu yasa sadece Akbelen ve Milas'ta zeytinlere kıyma hedefi taşımıyor. En öncelikli yer orası ama oranın da dışında, Türkiye'deki bütün zeytin alanlarına, meralara ve orman alanlarına sermayenin kuralsız biçimde el atması gibi bir süper izin yetkisi içeriği taşıyor. Acele kamulaştırma özelliğini her alana yaydılar" ifadelerini kullandı.

Günaydın, yeni düzenleme ile artık birçok alanda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınmadan madencilik faaliyetlerinin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılabileceğini söyledi. CHP, AYM'den kanunla ilgili yürütmeyi durdurma ve ardından iptal kararı vermesini talep etti.