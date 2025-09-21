CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay başladı! Özgür Özel kürsüye çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Ekim'de yapılacak 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın duruşması öncesinde bugün olağanüstü kurultayını topladı.

'Kayyuma ve Darbeye Hayır' sloganıyla düzenlenen 22. Olağanüstü Kurultay, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Tek aday olan Genel Başkan Özgür Özel, salona alkışlarla giriş yaptı. Kurultayın Divan Başkanlığını Murat Emir üstlendi.

Alınan karar gereği, 'yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için' İstanbul il delegeleri ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin oy kullanmaması kararı verildi.

Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor

Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıkarak konuşmasına başladı. Açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

• Bu parti bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir, 1950'de milletin isteği üzerine iktidarı Demokrat Parti'ye devrettiğinde bu sonucu "Benim en büyük zaferimdir" diyen İsmet İnönü'nün partisidir.

• Cumhuriyet'ten başka bir şeye inanmadık, yeriz geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama millete küsmedik. Demokrasi sınavı kazanınca değil kaybedince verilir. İktidar partisi ilk kez kaybedince yaptıklarıyla demokrasi sınavından geçemediklerini gösterdi. Demokratlardan değil demokrasiyi kullananlardan olduklarını gösterdiler.

"Sizlerle ayağa kalktık"

• Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte ya teslim olacak ya da direnecektik. Biz teslim olmadık, sizlerle ayağa kalktık ve mücadeleye başladık.

• Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı adaylığı önseçimini açıkladığı gün düğmeye bastılar. Ekrem Başkan 186 gündür tutuklu. Kanıt yok iftira var, haksız hukuksuz tutuklamalar var.

"Asgari ücrete verilecek desteğin 120 katını harcadılar"

• 19 Mart darbesi için harcanan para 60 milyar dolar. 19 Mart'ta harcanan para çiftçiye ödenen desteğin 30 katı. Asgari ücrete verilecek desteğin 120 katını harcadılar. Bu para millete harcansaydı, ne aç ne yoksul kalırdı. 19 Mart darbesiyle borsa yüzde 9 düştü, Haziran'da 5,5 düştü, 2 Eylül'de kayyum atandı yüzde 6 düştü, 15 Eylül genel merkeze kayyum gerçekleşmeyince borsa yükseldi.

Filistin için dayanışma daveti

• Filistin bu ülkenin milli meselesidir. Tüm siyasi partilileri Çarşamba akşamı Eyüpsultan Filistin Büyükelçiliği önünde dayanışmaya davet ediyoruz. Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti değil iktidarı sürdürmek için Trump mecburiyeti var. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor.

"Husumetleri CHP'ye değil, iktidardan gitme düşüncesidir"

• İktidarın husumeti CHP'ye değil, iktidardan gitme düşüncesidir. Türkiye'de tehdit altında kalan şey artık eşit yurttaşlıktır. Artık seçimsiz, sandıksız bir Türkiye istiyorlar. Cesur olmak gerekiyor. Bu salona bir teşekkürüm, bir de müjdem var. Geçen yıl büyük bir mutabakatla, 81 il başkanımızın katılımıyla tüzüğümüzü yaptık. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırladık.

• Son 10 günde 5 ulusal anket yayınlandı. CHP 2 farkla önde diyenler 5'e çıkardı, 5 diyenler 7'ye çıkardı. Her ankette daha iyiye gidiyoruz.