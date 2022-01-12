CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ertelenmesi gündemde

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında cumartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisi (PM), temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesini görüşecek.

Alınan bilgiye göre, CHP PM 15 Ocak Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayacak PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu yapılacak, Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu görüşülecek.

PM'de, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanan "Gençlik Kolları Yönetmeliği" değişiklik talebinin yanı sıra partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de değerlendirilecek.

CHP PM'nin en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın bir yıl süreyle ertelenmesi önerisi oluşturacak.

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi görüşecek. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alınmak istendiği belirtildi.

Normal şartlarda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınabilecek erteleme kararına ilişkin öneri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla PM üyelerine sunulacak. Karar alınması durumunda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 2023 yılı Temmuz ayında yapılacak.

Papandreu ve Zülfü Livaneli'ye Barış Ödülü verecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın Zonguldak'a gidecek. Burada sabah saatlerinde esnaf ziyaretinde bulunacak Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Dedeman Otel'de düzenlenecek etkinlikle, muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, 15 Ocak Cumartesi akşamı TED Koleji'nde düzenlenecek Çankaya Belediyesinin "Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü" törenine katılacak.

Törende dünya barışı ve uluslararası dostluğun geliştirilmesine katkıları dolayısıyla eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve sanatçı Zülfü Livaneli'ye "Dostluk ve Barış Ödülü" Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takdim edilecek.