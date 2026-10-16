CHP'de 48 isim ihraç edildi! Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke de listede
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 ismi partiden ihraç etti.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide başlattığı ve "arınma süreci" olarak nitelendirilen adımlar kapsamında çok sayıda isim hakkında ihraç kararı verildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu 48 ismi ihraç etti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 48 kişinin partiden ihraç edilmesine karar verildi.
İhraç edilenler arasında partinin tanınmış isimlerinden Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke de yer aldı.
CHP'den ihraç edilen isimler kimler?
16 Ekim 2026 tarihinde duyurulan karara göre, ihraç edilen 48 kişi arasında şu isimler bulunuyor:
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.