CHP'de kimler ihraç edildi? CHP ihraç edilen vekiller hangileri? İşte isim listesi...

CHP'de 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu 9 CHP milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Sevk edilen isimler şu şekilde:
Ensar Aytekin
Ali Mahir Başarır
Gökhan Günaydın
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Özgür Karabat
Umut Akdoğan
Veli Ağbaba
Turan Taşkın Özer
Burhanettin Bulut
CHP Sözcüsü Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." dedi.