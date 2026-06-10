CHP'de kimler ihraç edildi? CHP ihraç edilen vekiller hangileri? İşte isim listesi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu 9 CHP milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sevk edilen isimler şu şekilde:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

CHP Sözcüsü Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." dedi.