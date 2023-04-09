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CHP’de adaylar belli olmaya başladı... İşte il il aday listesi

Son dakika.. CHP’de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

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ANKARA
*1’inci bölge

Gamze Taşçıer
Deniz Demir
Okan Konuralp
Sadullah Ergin (DEVA)
Aliye Timisi Ersever
Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
Deniz Çakır
Kemal Akkurt
Aysun Palalı Köktaş
Elif Topkaya Sevinç
Hüseyin Can Güner
Aycan Günday Koçtürk
Armağan Erdoğan

*ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

Murat Emir


İSTANBUL

*İstanbul 1’inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Doğan Çakmak
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik

*İSTANBUL 2’NCİ BÖLGE

Namık Tan
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
Yüksel Mansur Kılınç
İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Aruz

*İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE

Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Medeni Yılmaz (DEVA)
Bülent Kaya (Saadet Partisi)
Doğan Demir (Gelecek Partisi)
Özgür Karabat
Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Utku Caner Çaykara
Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

ADANA

Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık (DEVA)
Ayhan Barut
Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toplum
Kübra Özbiçer
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Murat Öztanrıöver
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu

İZMİR

*İzmir 1’inci Bölge

Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda ERdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci

*İzmir 2’inci Bölge

Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan

ANTALYA

Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök

MERSİN

Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
Emre Yılmaz
Nürsen Yücesoy Temizkan
Leyla Serin Kırık
Ahmet Yorgun
Mehmet Gültekin Uğur
Şerife Arıcı
Güven Kocabıyık
Neslihan Çelebi

ORDU

Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Ahmet Tokluoğlu
Cengiz Okur
Nilgün Yılmaz

ŞANLIURFA

Mahmut Tanal
Müslüm Cengizhan Akalın
Ahmet Tüysüz (DEVA)
Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
İbrahim Direk
Süleyman Gök
Ali Fethi Gürler
Abdullah Direk
Müslüm Şikak
Adnan Tüysüz
Abdulkadir Çetin

MALATYA

Veli Ağbaba
Enver Kiraz
Battal Kanbay

TEKİRDAĞ

Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar(Deva)
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem Uruk
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyunkinet
İsmail Çelebi

KIRKLARELİ

Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Hatice Gül Bingöl

KAYSERİ

Aşkın Genç
Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
Ümit Özer
Özgen Aydıncak
Ali Çetinkaya
Onur Sergen Doğan
İbrahim Kağan
Niyazi Ünalmış

SAMSUN

Murat Çan
Mehmet Karaman (Saadet)
Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)
Nazan Güneysu
Mehmet Özdağ
Suat Yıldız
Neşe Kangüleç
Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
Özler Yılmaz

HATAY

Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan (Saadet)
Hikmet Hatunoğlu
Rahmi Vardı
Gökhan Özer
Bekir Atahan
Cemiyet Kışlaoğlu
Tamer Apiş
Filiz Haksöz

VAN

Seracettin Bedirhanoğlu
Ercan Çiçek
Yılmaz Kılıç
Burak Çıtak
Aslı Arvas
Cafer Gürsel
Meral Ayhan
Aziz Örek

KARABÜK

Cevdet Akçay
Abdullah Çakır
Bayram Karadağ

GAZİANTEP

Hasan Öztürkmen
Melih Meriç
Ertuğrul Kaya (DEVA)
Reis Reisoğlu
Adile Merve Altınbaş Yılmaz
Erdal Geçit
Selim Karahan
Müslüm Şahinsoy
Hasan Gül
Mehmet İslam (Saadet)
Ahmet İdris İnal
Fatma Müge Düşün
Gökhan Çeliktürk
Vicdan Aktaş