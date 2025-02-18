CHP'de adaylık için imza süreci başladı

CHP'de ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday adayları için imza süreci başladı.

CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri aday görmek istedikleri ismi hazır olan dilekçeye yazarak imzalıyor.

Bu göre en az 20 milletvekilinin imzası ile aday olunabiliyor. Vekiller birden çok kişiye imza verebiliyor.

Süreç kapsamında Samsun milletvekili Murat Çan, İmamoğlu için imza attığını söyledi.

Şartlar 14 Şubat'ta açıklanmıştı

CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları 14 Şubat'ta açıklanmıştı. Aday başvurusu 17 şubatta başladı ve 21 Şubat'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi şöyle:

*28 şubata kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.

*Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.

*Aday adaylığı için Cumhurbaşkanılığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.

*Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.

*Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.