CHP'de bu hafta grup toplantısı düzenlenmeyecek
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay çağrısı kapsamında yaklaşık 900 imza toplandığını belirterek, talebin çarşamba günü Genel Merkez'e iletileceğini açıkladı. Emir, bu hafta için CHP Genel Merkezi'nin TBMM'de grup toplantısı başvurusu yapmadığını ve mevcut yönetimin de toplantı düzenlememe kararı aldığını söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay talebi için yürütülen imza çalışmasına ilişkin bilgi verdi.
Emir, yaklaşık 900 imzanın toplandığını belirterek, 74 il başkanı ve delegelerin desteğiyle hazırlanan olağanüstü kurultay talebinin çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne sunulacağını ifade etti.
Bu hafta grup toplantısı yapılmayacak
TBMM'deki grup toplantısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emir, "CHP Genel Merkezi'nin başvuru yapmadığını öğrendik. Biz de grup toplantısı yapmama kararı aldık" dedi.