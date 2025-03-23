CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy verme süresi 19:00 kadar uzaltıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek bugün için ön seçim düzenliyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve bu sabah tutuklananarak Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştı.

Oy verme işleminin 17:00'de bitmesi planlanırken, süre 19:00'da karar uzatıldı.

CHP üyelerinin, tüm il ve ilçelerde 5 bin 960 sandıkta oy kullanacağı seçimde CHP üyesi olmayanlar için de "Dayanışma Sandıkları" kuruldu.