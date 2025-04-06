CHP'de Genel Başkanlığa aday olan Berhan Şimşek kimdir?

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Özel partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda partililer yeniden genel başkan seçecekler. Genel başkan adayları arasında Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek yer alıyor.

Berhan Şimşek'in resmen aday olabilmesi için de en az yüzde 5 oy alması gerekiyor. Peki Berhan Şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Berdan Şimşek kimdir?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. 11 kardeşli kalabalık bir ailede büyüyen Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Bayburt ve İstanbul’da, lise eğitimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. Sinema dünyasına adım atan Şimşek, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans, 2014 yılında da Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.

1978 yılında sinema dünyasına giril yapan Berdan Şimşek, pek çok önemli projede rol aldı, televizyon dizilerinde yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Şimşek, aynı zamanda Nazım Hikmet Vakfı ve 68’liler Birliği'nin de üyesidir.

Sanat ve siyasetin dışında kalemiyle de öne çıkan Berhan Şimşek, bir dönem Günaydın ve Milliyet Gazetesi’nde yazarlık yaptı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Şimşek, 1999 yılında partinin 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Dokuz dönem boyunca Parti Meclisi ve MYK üyeliği yapan Şimşek, 2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. Bu dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2010-2011 yılları arasında ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Berhan Şimşek’in bir kızı bulunmaktadır.