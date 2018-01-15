CHP'de gözler büyük kurultayda

15 Ocak 2018

CHP'de 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi doğrultusunda, il ve ilçelerde yapılan kongreler, bu hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul, Mersin ve Konya kongreleriyle sona erdi.

CHP'de delege sayıları bakımından dikkatlerin üzerlerine toplandığı üç büyükşehrin ikisinin il başkanları değişti.

Bu kapsamda, İstanbul İl Başkanlığına 643 delegenin 325'inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu, CHP'nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı oldu. Mevcut başkan Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

İzmir'de ise Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel, 355 oy alarak, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin yeni il başkanı oldu.

CHP'nin Ankara İl Kongresinde ise sürpriz yaşanmadı. Mevcut İl Başkanı Adnan Keskin 331 oy alarak, görevine devam etti.

Türkiye genelinde 938 ilçe ve 81 il başkanının belirlenmesiyle, gözler 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultay'a çevrildi.

Başkan ilk gün seçilecek

Anamuhalefet partisinin, iki gün sürecek kurultayının ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.

CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmek için büyük önem taşıyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi delegeler tarafından doğrudan seçiliyor. Genel Başkan tarafından, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de Parti Meclisine giriyor.