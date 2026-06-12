CHP'de Günaydın ve Başarır'ın grup başkan vekilliği düşürüldü
CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis grubunda değişikliğe gitti. Disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği düşürüldü.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi CHP'nin Meclis grup başkan vekilleriyle ilgili harekete geçerken disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği düşürüldü.
TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekili ünvanları kaldırıldı. Sitede Özgür Özel grup başkanı, Murat Emir ise grup başkan vekili olarak geçiyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 10 Haziran'da toplanmış şu vekillerin ihracını talep etmişti.
Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin
Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır
İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın
Bursa milletvekili Nuhayat Altaca Kayışoğlu
İstanbul milletvekili Özgür Karabat
Ankara milletvekili Umut Akdoğan
Malatya milletvekili Veli Ağbaba
İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer
Adana milletvekili Burhanettin Bulut